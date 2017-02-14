СМИ: служить на кораблях и подлодках Севфлота будут только контрактники

Начиная с весенней призывной кампании этого года на кораблях и подлодках Северного флота будут служить только военнослужащие по контракту, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на штаб флота.

"Начиная с нынешнего года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Поэтому призывников направят только в части береговых войск СФ … Также военнослужащие по призыву пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны", — пишет издание.

Как пишет газета, уже в прошлую призывную кампанию приемная комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе, почти не набирала "срочников".