Боевого робота «Нахлебник» показали в Москве

В Москве на выставке вооружений командованию Росгвардии был продемонстрирован роботизированный стрелковый комплекс «Нахлебник». Дистанционно управляемый робот произведен концерном «Калашников» . Об этом сообщает «Российская газета»

Как отмечается в публикации, в пресс-службе концерна не стали предоставлять технические данные робота, сославшись на секретность разработки. По словам разработчиков, представленная боевая машина является опытным образцом. В публикации отмечается, что, судя по снимкам, «Нахлебник» оснащен четырехствольным авиационным пулеметом ГШГ-7,62. Кроме того, робот оборудован средствами обнаружения и наблюдения. Боевой модуль установлен на гусеничной платформе.

Подчеркивается, что пулемет, разработанный Тульским конструкторским бюро, представляет собой вращающийся блок из четырех стволов. Пулемет, в отличие от зарубежных аналогов, способен работать без электрического питания. Длина пулемета составляет 800 мм, его масса равняется 19 килограммам, основной темп выстрелов – 6000 выстрелов в минуту. В материале также предполагается, что «Нахлебник» обладает высокой скоростью и проходимостью.