Путин привел ПВО Москвы в полную боеготовность

В рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ воинские части и подразделения соединений ПВО в Москве приведены в боевую готовность, сообщает РИА Новости

«Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», - отмечается в сообщении Минобороны РФ

Личный состав дивизионов "С-300", "С-400" и "Панцирь-С" был поднят по тревоге. Военные приступили к совершению маршей на запасные позиции, а также к местам погрузки техники на железнодорожные платформы.

После прибытия в назначенные районы подразделения приступят к развертыванию техники, проведению контроля функционирования аппаратуры и заступят на боевое дежурство.