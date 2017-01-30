Business Insider составил список самого смертоносного российского оружия

Американское издание Business Insider составило список из семи самых смертоносных российских вооружений — в него вошли разные виды военной техники и оружия, начиная с зенитно-ракетных комплексов и заканчивая вертолетами.

Открывают список зенитно-ракетные комплексы С-300, способные с земли поражать цели в воздухе на разных дальностях. Автор подборки отмечает, что эта система может наводить по 12 ракет на цель.

"С-300 может сбить шесть самолетов одновременно", — говорится в материале.

Издание также включило в рейтинг дизель-электрическую подводную лодку "Новороссийск" проекта "Варшавянка". BI называет эту субмарину "фактически невидимой". Благодаря технологии малой заметности, примененной при разработке этой подлодки, обнаружить ее под водой практически не представляется возможным.

Следом идет стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — самый крупный сверхзвуковой самолет в истории военной авиации. Максимальная боевая нагрузка Ту-160 составляет 40 тысяч килограммов, причем самолет может оснащаться разными видами вооружений, в том числе и с ядерной боевой частью.

В список также вошел самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования "Панцирь-С1". Комплекс оснащен двумя двуствольными зенитными пушками калибром 30 миллиметров и 12 управляемыми ракетами земля-воздух.

Российские вертолеты тоже не остались без внимания западных журналистов. В подборку включили Ми-28, который по кодификации НАТО называется "Опустошитель". Вертолет вооружен автоматической пушкой калибром 30 миллиметров и неуправляемыми ракетами для уничтожения живой силы, лёгкой бронетехники и объектов инфраструктуры.

В число самых опасных орудий вошла межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью РС-24 "Ярс". Автор материала обращает внимание на то, что каждая такая ракета в 100 раз мощнее ядерной бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму.

Замыкает список РС-28 "Сармат" — автор статьи не приводит никаких характеристик этого ракетного комплекса, однако напоминает, что в НАТО его называют "Сатаной-2".

"Эта ракета скоро присоединится к российскому арсеналу смертоносных вооружений", — резюмирует журналист.