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Новая российская противоракета будет быстрее пули
Фото: Минобороны РФ
В России пройдут испытания новой системы ПРО ближнего действия. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Эхо Москвы».
В эфире радиостанции выступил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.
Он рассказал, что испытания состоятся в ближайшее время на полигоне Сары-Шаган. Противоракеты этой системы не имеют мировых аналогов. Скорость их полета превышает скорости полета пули.
«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», - сказал Тагиев.
По его словам, противоракеты станут основой «ядерного зонтика» Москвы и Центрального промышленного района.
Сейчас на вооружении находятся системы ПРО второго поколения. Они были разработаны в 80-90-х годах и прошли несколько этапов модернизации.
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