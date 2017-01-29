Новая российская противоракета будет быстрее пули

В России пройдут испытания новой системы ПРО ближнего действия. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Эхо Москвы»

В эфире радиостанции выступил начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

Он рассказал, что испытания состоятся в ближайшее время на полигоне Сары-Шаган. Противоракеты этой системы не имеют мировых аналогов. Скорость их полета превышает скорости полета пули.

«Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России», - сказал Тагиев.

По его словам, противоракеты станут основой «ядерного зонтика» Москвы и Центрального промышленного района.

Сейчас на вооружении находятся системы ПРО второго поколения. Они были разработаны в 80-90-х годах и прошли несколько этапов модернизации.