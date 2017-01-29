Новая российская противоракета будет быстрее пули

В ближайшее время на полигоне Сары-Шаган пройдут испытания новой российской системы ПРО ближнего действия, сообщил в эфире "Эхо Москвы" начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО ВКС России полковник Ильгар Тагиев.

Он подчеркнул, что противоракеты, которые используются в этой системе, не имеют аналогов в мире. Скорость их полета составит не менее 3 километров в секунду, что значительно выше не только скорости звука, но и в несколько раз выше скорости полета пули.

"Ежегодно на полигоне Сары-Шаган проходят 1-2 испытательных пуска стоящих на вооружении противоракет для подтверждения их тактико-технических характеристик. В течение ближайших двух-трех лет там же будут проводиться испытания противоракеты нового поколения, которая создается в России", - сказал Тагиев.

Кроме того, Тагиев сообщил, что в ближайшие два-три года эти противоракеты станут основой обновления противоракетной системы Москвы и Центрального промышленного района.

По словам представителя ВКС, сейчас на вооружении находятся системы ПРО второго поколения, разработанные в 80-х и 90-х годах прошлого века, которые прошли несколько этапов модернизации, в том числе, и нынешний.

"В настоящее время проводятся работы по повышению технических характеристик системы ПРО. Завершается переход на современную элементную базу. Через два-три года система будет полностью модернизирована", - сказал Тагиев.