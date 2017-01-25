Группу «Адмирала Кузнецова» в Ла-Манше встретили шесть кораблей НАТО

Шесть боевых кораблей из пяти НАТО контролировали переход авианосной ударной группы ВМФ России проливом Ла-Манш. Об этом сообщает «Интерфакс».

В составе наблюдающих кораблей, как сообщает агентство, — десантный вертолетоносец «Оушен» (официальный флагман британского флота), фрегаты «Сент-Олбанс» (Британия), «Руаль Амундсен» (Норвегия) и «Бартоломеу Диаш» (Португалия), патрульный корабль «Гронинген» (Нидерланды), а также германский танкер «Шпессарт».

Российская группа, направляющаяся из восточного Средиземноморья в Североморск, вошла в Ла-Манш 24 января. В ее составе — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой десантный корабль «Александр Шабалин», а также суда обеспечения.

Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», пришедшие с группой к берегам Сирии осенью 2016 года, отделились, и в настоящий момент самостоятельно выполняют задачи боевой службы.

По сообщениям российских источников, которые 24 января цитировал «Интерфакс», группа должна вернуться в Североморск 9 февраля.

Выход соединения Северного флота к берегам Сирии состоялся 15 октября 2016 года. 15 ноября 2016 года было сообщено о первом в истории российского флота боевом применении авиации с «Кузнецова». При нахождении в водах восточного Средиземноморья корабль потерял два самолета (Су-33 и МиГ-29КР) по небоевым причинам.