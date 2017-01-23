Росгвардию вооружат «Зевсами»

Сотрудников Росгвардии вооружат дубинками-электрошокерами ZEUS, которые сочетают в себе дубинку, мощный светодиодный фонарь и лазерный прицел, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на "Известия"

Устройство способно бить зарядом электричества на пять метров, а также отстреливать светошумовые гранаты. Шокер «привязан» к хозяину специальным чип-кодом, без которого устройство не будет работать.

Шокер представлен в составе экипировки военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи по патрулированию и задержанию нарушителей общественного порядка. Сейчас изделие проходит госиспытания.

ZEUS выполняет свои типовые задачи (дубинка-электрошокер) и дает военнослужащему возможность обследовать в ночное время автомобиль или подвал жилого здания с помощью мощного фонаря. Особенность нового шокера в том, что его можно применять не только в «ближнем бою», но и стрелять в правонарушителя с пяти метров. Для этого используются специальные картриджи с электроиглами, вызывающими нервно-мышечную блокаду.