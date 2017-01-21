Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост зимой
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Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост зимой

Инженерные войска впервые за 30 лет навели мост зимой
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Российские инженерные войска впервые за тридцать лет навели мост через реку в зимних условиях. Учения на Оке были приурочены ко дню инженерных войск, который отмечается 21 января. Мост, способный пропускать технику массой до 60 тонн, навел 3-й понтонно-мостовой батальон 28-й понтонно-мостовой бригады.
«Опыта по зимним переправам пока нет, так что сейчас мы, можно сказать, заново учимся всему. Что-то получается, что-то не очень. Мы делаем выводы. В любом случае понтонеры действуют по ситуации: разный берег, разная глубина, разный грунт. Поэтому решение зачастую принимается на месте», — отметил подполковник Дмитрий Третьяков, командир третьего понтонно-мостового батальона 28-й понтонно-мостовой бригады в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».
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