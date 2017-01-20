В Сети появилось фото перспективной инженерной машины на базе «Арматы»

«Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» в своем корпоративном календаре разместило фотографию перспективной инженерной машины БРЭМ Т-16, которую создадут на базе Т-14 «Армата». Фото опубликовал на своей странице военный блогер Алексей Хлопотов. Он отметил, что об этой машине информации пока крайне мало, ее изображение раньше появлялось в 2015 году в программе телеканала «Звезда», затем в календаре на 2016 год «Уралвагонзавода».

«И вот, снова спустя год, еще одно фото показал непосредственный разработчик машины - «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» - и опять в своем корпоративном календаре», - пишет блогер.

Блогер отмечает, что, вероятнее всего, экипаж машины составляет два человека, командир и механик-водитель. Есть возможность ведения оборонительной стрельбы с помощью дистанционного управления модулем с пулеметом «Корд» калибром 12,7 мм.

Также, считает Хлопотов, в БРЭМ могут быть впервые в мире оборудованы места для экипажа эвакуируемого танка, то есть, еще три места.

«Масса машины, мощность двигателя и подвижность в целом соответствуют таковым у Т-14 и Т-15. Защита так же во многом унифицирована с прочими машинами «арматовской» серии», - пишет Хлопотов.

Кранов у инженерной машины два - один грузоподъемностью от 12 до 25 тонн, вспомогательный для подъема небольших грузов, спереди также находится буксировочный трос. БРЭМ также оснащен автосцепкой - чтобы не подвергать жизни экипажа под огнем противника, машина сможет автоматически зацепить танк и вывести его.

На крыше рубки расположена антенна спутниковой навигации, то есть, считает блогер, БРЭМ интегрирован в автоматизированную систему управления тактического звена.

«Уралвагонзавод» называл БРЭМ Т-16 наряду с Т-14 и БМП Т-15 «новым словом в мировом танкостроении»