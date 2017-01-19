В Минобороны рассказали о новом гиперзвуковом оружии

Российская армия в скором времени получит гиперзвуковое оружие и новые принципы управления войсками, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме", — сказал Борисов журналистам.

По его словам, сегодня армия стоит на рубеже очередной научно-технической революции, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

"На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать — и всё это нужно делать в реальном масштабе времени, — тот, собственно, и побеждает", — добавил Борисов.