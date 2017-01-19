Минобороны РФ: Гиперзвуковое оружие на подходе

Российские военные испытывают гиперзвуковое оружие, в производстве которого будут использованы принципиальное новые материалы. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны России Юрий Борисов . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме» - заявил Борисов.

Кроме того, представитель оборонного ведомства отметил, что российские войска стоят на пороге научно-технической революции, которая произойдет, когда на смену нынешнему вооружению придут принципиально иные системы. По словам Борисов, новое оружие будет основано на физических принципах, которые до этого не использовались в войсках.

«На подходе совершенно иные принципы управления операциями войск, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать - и все это нужно делать в реальном масштабе времени - тот, собственно, и побеждает», - добавил Борисов.