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Минобороны РФ: Гиперзвуковое оружие на подходе
Российские военные испытывают гиперзвуковое оружие, в производстве которого будут использованы принципиальное новые материалы. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме» - заявил Борисов.
Кроме того, представитель оборонного ведомства отметил, что российские войска стоят на пороге научно-технической революции, которая произойдет, когда на смену нынешнему вооружению придут принципиально иные системы. По словам Борисов, новое оружие будет основано на физических принципах, которые до этого не использовались в войсках.
«На подходе совершенно иные принципы управления операциями войск, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать - и все это нужно делать в реальном масштабе времени - тот, собственно, и побеждает», - добавил Борисов.
Борисов заявил, что время от принятия решение до конечного результата в ближайшем будущем сократится до единиц минут, а в некоторых ситуациях даже секунд. Большие надежды, по словам Борисова, возлагаются военным руководством страны на лазерное и электромагнитное оружие. Для обучения управления таким оружием уже сейчас в Российской академии наук (РАН) созданы курсы для офицеров российской армии. В своем обращении Борисов выразил удовлетворение от сотрудничества армии и специалистов РАН. Также представитель минобороны России заявил, что перед руководством страны стоит задача разработки новой государственной программы вооружений.
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