Т-90 получит пушку от «Арматы»

Военные эксперты рассказали телеканалу «Звезда» , что российская армия в ближайшее время может получить на вооружение доработанный танк Т-90 с приборами, броней и орудием от танка «Армата». Об этом сообщают Рамблер/новости.

К такому выводу специалисты пришли, изучив опубликованный «Уралвагонзаводом» корпоративный календарь на 2017 год, где изображен Т-90М.

По мнению военного эксперта Сергея Суворова, Т-90, предположительно, достанется «арматовская» пушка 2А82. «Вполне возможно, что и автомат заряжания разместили в нише башни, хотя этого на фотографиях, конечно, не видно», - отметил он.

Такого же мнения придерживается его коллега Алексей Леонков. Он заявил, что танк получит «модернизированную гладкоствольную 125-мм пушку 2А82-1М - такую же, как у «Арматы», с новой системой управления огнем, которая отличается повышенным уровнем точности, скорострельностью и имеет увеличенный боевой ресурс - около 900 выстрелов».

В прошлом году стало известно, что Минобороны заключило контракт с «Уралвагонзаводом» на поставку первой партии из 100 танков «Армата». К 2020 году завод планирует изготовить 2,3 тысячи «Армат».

Японские СМИ писали, что «Армата» может оказаться «самым смертельным танком в мире» из-за своей многослойной брони и активной системы обороны, которая сможет выдержать попадание практически любых противотанковых снарядов. Танки на базе «Арматы» получат необитаемую башню, а экипаж разместят в изолированной бронекапсуле.