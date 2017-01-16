Опубликовано фото нового варианта танка Т-90

В сети опубликована фотография танка Т-90М, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, входящего в НПК «Уралвагонзавод». Именно по такому варианту в ближайшее время предполагается модернизировать весь парк российских танков Т-90 и Т-90А, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на блог Алексея Хлопотова.

Главным отличием от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения. Кроме того, танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новой системой управления огнем.

Отмечается, что новый танк - это адаптация прежних проектов под требования российских военных.