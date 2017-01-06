Дутерте осмотрел корабль ВМФ России

Президент Филиппин Родриго Дутерте осмотрел в пятницу большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в данный момент находится в порту Манилы. Об этом в пятницу, 6 января, РИА Новости сообщили в посольстве России на Филиппинах. Дутерте поднялся на борт в сопровождении заместителя командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирала Михайлова, а также посла России Игоря Ховаева

Уточняется, что «Адмирал Трибуц» и танкер ВМФ «Борис Бутома» прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.

Как сообщает Reuters, Дутерте в ходе осмотра выразил надежду, что Россия станет союзником и защитником для его страны. Он добавил, что корабли из России могут швартоваться в портах Филиппин «в любое время».

Корабли пробудут в порту до 7 января. 5 января Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

В ноябре Дутерте заявил о желании сократить военно-техническое сотрудничество с американцами, а позже предложил США «приготовиться уйти с Филиппин».