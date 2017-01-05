У бомбардировщика B-52 ВВС США во время учебного полета отвалился двигатель

Двигатель отвалился у стратегического бомбардировщика B-52 военно-воздушных сил (ВВС) США во время учебного полета. Как заявило командование ВВС США, произошло это в среду в ненаселенной местности примерно в 46 км к северо-востоку от базы Майнот (Северная Дакота).

Судя по имеющейся в настоящее время информации, пострадавших в результате инцидента нет. Самолету, лишившемуся силовой установки, удалось благополучно совершить посадку, поскольку на B-52, способных доставлять ядерные боезаряды, установлено восемь турбовинтовых двигателей производства компании Pratt & Whitney . На борту самолета во время полета находился стандартный экипаж в составе пяти человек.

Никаких вооружений B-52 не нес. Поисковая команда ВВС на вертолете уже обнаружила обломки упавшего двигателя и приступила к их сбору. Причины случившегося пока не известны, начато разбирательство обстоятельств инцидента, сообщил в своей электронной версии еженедельник Defense News.

B-52 - это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов (18 из них - в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин. Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2040 года.