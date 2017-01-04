Два военных корабля РФ прибыли на Филиппины

Два российских военных корабля прибыли на Филиппины. 3 января большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома" прибыли в Манилу.

Как рассказал замкомандующего Приморской флотилии разнородных сил Эдуард Михайлов , корабли прибыли для проведения совместных учений с филиппинцами.

Отмечается, что первые в истории двусторонних отношений совместные военно-морские учения будут посвящены борьбе с пиратством и терроризмом, передает Sputnik.