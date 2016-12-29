В РФ научились «управлять» вражескими беспилотниками

У российской армии появится уникальный комплекс, который сможет подавлять или вовсе уничтожать миниатюрные беспилотники. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия». Система «Репеллент» может действовать только на беспилотные летательные аппарата, размер которых не больше нескольких десятков сантиметров, а вес - несколько килограммов. Аппаратура был создана Научно-техническим центром радиоэлектронной борьбы (НТЦ РЭБ). По задумке авторов системы, она может самостоятельно обнаружить и обезвредить дроны разведчики путем подавления каналов управления мощными заградительными или направленными помехами. Кроме этого, «Реппелент» в состоянии вывести из строя пункт управления. При этом аппаратура может прикрывать не только стационарные объекты, но даже войска на поле боя.

Вес системы немаленький – 20 тонн. Но при этом «Реппелент» оборудован всем необходимым, чтобы работать даже в сложных арктических условиях. Он уже прошел весь цикл испытаний. Пока идет проработка вопроса о принятии комплекса на вооружение. В дальнейшем разработчики собираются создать портативную разборную версию комплекса. Создатели уверенны, что среди зарубежных технологий нет аналогов «Репелленту», ведь он может «глушить» вражеские дроны на расстоянии до 35 километров.