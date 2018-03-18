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МИД прокомментировал ситуацию на выборах на Украине
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МИД прокомментировал ситуацию на выборах президента России на Украине 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с голосованием россиян на выборах президента РФ на территории Украины, заявив, что Киев совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал их участию.
"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в РЗУ", — сказала она, отвечая на вопрос журналистов.
"Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, всё равно придут и проголосуют, киевский режим пошёл на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки. Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог", — заметила Захарова.
"Именно поэтому режим совершенно беззастенчиво и беззаконно воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", — добавила дипломат.
В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией.
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