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Жителям Крыма раздали медали в честь выборов
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Жителям Крыма раздали медали в честь выборов 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Проголосовавшим на выборах президента России в Крыму дарят памятные медали и выдают удостоверения. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Для того, чтобы привлечь или популяризировать сегодняшние выборы на избирательных участках раздают всем проголосовавшим медали с надписью «Севастополь» и выдают удостоверения как участникам референдума 2014 года», — сообщает корреспондент радиостанции.
В документе говорится, что гражданин — участник референдума 2014 года. Медали и удостоверения выдают только тем, кто уже проголосовал.
В этом году на полуострове стартовали первые в истории Крыма выборы президента России. На выборах Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, в том числе из Израиля, Испании, Италии, Германии, Швеции, Кипра, Норвегии, Дании, Украины. Вечером 17 марта в Симферополь прибыла французская делегация.
В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты плебисцита и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти заявления, ссылаясь на отсутствие доказательств.
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