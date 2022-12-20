Прыжок Тома Круза с горы на мотоцикле показали на видео

В интернете появилось видео со съемочной площадки фильма «Миссия Невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая». На видео звезда франшизы "Миссия Невыполнима" Том Круз и режиссер последних фильмов франшизы Кристофер МакКуорри рассказывают о подготовке и съемке сцены с трюком на мотоцикле.

Съемки блокбастера были осложнил коронавирус. Съемки сначала откладывались, а потом прерывались из-за того что кто-то из съемочной группы имел положительный текст на коронавирус.