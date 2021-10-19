Северное сияние в небе над Мурманской областью показали на видео

Небо над рекой Пак, находящейся в 30 километрах от Мурманска, вновь засияло изумрудными красками, даруя жителям и гостям региона возможность насладиться одним из красивейших природных явлений планеты - северным сиянием.

На кадрах, снятых в понедельник, можно увидеть, как небо переливается малахитовыми оттенками на фоне черного леса, иногда образуя воронку.