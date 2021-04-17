Боец MMA нокаутировал соперника броском головой в настил и попал на видео

В первом раунде встречи Данлэп произвел захват, а затем бросил соперника головой в настил октагона. Икебунна оказался в нокауте, оппонент пытался его добить, но судья остановил поединок.

Для Данлэпа победа стала второй в двух боях на профессиональном уровне. На счету Икебунна две победы и два поражения.