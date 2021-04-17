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Боец MMA нокаутировал соперника броском головой в настил и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Американский боец смешанного стиля (MMA) Роланд Данлэп эффектно нокаутировал соотечественника Обину Икебунну в поединке на турнире LFA 104. Видео эпизода опубликовано на канале ESPN MMA в Twitter.
В первом раунде встречи Данлэп произвел захват, а затем бросил соперника головой в настил октагона. Икебунна оказался в нокауте, оппонент пытался его добить, но судья остановил поединок.
Для Данлэпа победа стала второй в двух боях на профессиональном уровне. На счету Икебунна две победы и два поражения.
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