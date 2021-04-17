Яростная схватка муравья и ядовитой змеи попала на видео

Бизнесмен из Австралии снял на видео яростную схватку муравья и сетчатой коричневой змеи. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Автор видео, 37-летний Сет Эмери (Seth Emery) отдыхал с двумя сыновьями и друзьями в кемпинге в штате Южная Австралия. Во время прогулки его дети заметили, как на детеныша змеи напал огромный муравей. Он вцепился в голову ядовитой рептилии, а та дергалась, но не могла его сбросить.
«Я сразу заставил мальчиков отойти, потому что знаю, что большинство змей опасны, а сам присмотрелся к схватке», — рассказал Эмери. Он добавил, что насекомое еще долго не отпускало рептилию, но в итоге оба участника битвы выжили.