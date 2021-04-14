Момент убийства экс-футболиста Романа Беззубова попал на видео

Предположительно, убийц было трое, они передвигались на BMW X5 с российскими номерами.

Роман Беззубов был профессиональным футболистом, выступал за рижскую «Даугаву», «Юрмалу» (позже «Юрмала-VV»), кулдигскую «Венту» и албанскую команду «Бюлис». В 2012 году завершил карьеру игрока и переквалифицировался в футбольного агента.