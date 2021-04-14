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Путин рассказал своем состоянии после второй вакцины на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что оценивает эффект вакцины от коронавируса как положительный. Об этом он заявил прессе в среду после того, как получил второй компонент препарата.
"Без всяких побочных эффектов, явлений. Вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. С утра вот позанимался спортом. Кстати говоря, как врачи сказали, после первой прививки хороший иммунный ответ есть", - поделился Путин.
В своей речи президент отметил, что сделать прививку также необходимо людям, которые уже переболели коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу.
Видео,Политика,Владимир Путин,
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