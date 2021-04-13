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Появилось видео тройного ДТП с BMW X5 в Новосибирске

Юрий Столбов
22 минуты назад
В центре Новосибирска произошла серьезная авария с несколькими пострадавшими.
В соцсетях выложили видео, на котором запечатлен момент аварии, в результате которой кроссовер врезался в здание в центре Новосибирска.
Видео,Происшествия,Новосибирск,
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