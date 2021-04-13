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«Москвич» врезался в Jaguar в Москве и попал на видео

Юрий Столбов
40 минут назад
В Москве произошло ДТП с «Москвичом 407» и Jaguar. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщается в Telegram-канале «Москва сейчас».
По последним данным, виновником столкновения стал водитель отечественной машины. Он выехал на встречную полосу и при повороте во двор задел автомобиль иностранной марки.
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