Пятиметровый гребнистый крокодил схватил крупную черепаху и попал на видео

Житель австралийского штата Квинсленд снял с вертолета на видео, как пятиметровый гребнистый крокодил схватил большую черепаху. На запись с животными обратило внимание издание Daily Mail.

Австралиец решил предупредить других жителей штата о том, что в реке находится крокодил, и снял рептилию на видео, которое позже опубликовал в Facebook. В подписи к видеозаписи он отметил, что в зубах у крокодила была крупная черепаха.