Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом с россиянами в Турции

В Турции
произошло смертельное ДТП с российскими туристами - на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибла наша соотечественница, 16 человек попали в больницы, сообщает телеканал NTV.
«Причиной ДТП стал снег, выпавший в апреле в Конье. Погиб один российский турист, много раненых», - передает NTV.
Авария произошла около 09:30 на 30-м километре трассы Конья-Аксарай.
Автобус, перевозивший российских туристов из Анталии в Каппадокию (машина принадлежит компании Cavit Yücesan) перевернулся из-за обледенения дороги.
Всего в автобусе было 32 россиянина. Раненые (16 человек) были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.
Погибла россиянка Елена Автайкина (43 года).