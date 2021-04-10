В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом с россиянами в Турции

Юрий Столбов
17 минут назад
В Турции произошло смертельное ДТП с российскими туристами - на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибла наша соотечественница, 16 человек попали в больницы, сообщает телеканал NTV.
«Причиной ДТП стал снег, выпавший в апреле в Конье. Погиб один российский турист, много раненых», - передает NTV.
Авария произошла около 09:30 на 30-м километре трассы Конья-Аксарай.
Автобус, перевозивший российских туристов из Анталии в Каппадокию (машина принадлежит компании Cavit Yücesan) перевернулся из-за обледенения дороги.
Всего в автобусе было 32 россиянина. Раненые (16 человек) были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.
Погибла россиянка Елена Автайкина (43 года).
Видео,В мире,Общество,Происшествия,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители