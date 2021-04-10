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Перехват американского самолета российским МиГ-31 попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Министерство обороны России опубликовало видео перехвата и сопровождения российским МиГ-31 американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном. Об этом сообщает РИА Новости.
На кадрах, снятых из кабины МиГ, видно, как судно подлетает к американскому самолету и обгоняет его.
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