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Борьбу за шланг на автомойке в Петербурге сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Петербурге автомобилисты устроили борьбу за шланг на мойке самообслуживания. Конфликт из-за шланга с водой сняли на видео очевидцы. Видео опубликовал Telegram-канал «Подъем».
На видео видно, как оппоненты держатся за шланг, из которого хлещет вода. В результате победил пенсионер, который громко выкрикивал призывы о помощи.
Видео,Конфликты,Общество,Санкт-Петербург,
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