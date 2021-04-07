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Полчища насекомых устроили пробку на шоссе и попали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Полчища ручейников собрались около канала Какатия в индийском штате Телангана и устроили пробку на шоссе между городами Каримнагар и Хайдарабад. Об этом сообщает издание Outlook India.
Скопление тысяч насекомых около шоссе ухудшило видимость для автомобилистов и сделало дорожное движение опасным. Водители были вынуждены объезжать этот участок дороги.
На записи, которая стала вирусной в соцсетях, водители легковых автомобилей и грузовиков пытаются проехать сквозь рой насекомых. Один из них даже скользит по дороге из-за плохой видимости.
Ранее сообщалось о нападении глухаря на туриста в Красноярском крае.
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