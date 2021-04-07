Полчища насекомых устроили пробку на шоссе и попали на видео

Скопление тысяч насекомых около шоссе ухудшило видимость для автомобилистов и сделало дорожное движение опасным. Водители были вынуждены объезжать этот участок дороги.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, водители легковых автомобилей и грузовиков пытаются проехать сквозь рой насекомых. Один из них даже скользит по дороге из-за плохой видимости.