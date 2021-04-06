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Прибытие Лаврова в Исламабад сняли на видео

Юрий Столбов
36 минут назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Исламабад с рабочим визитом во вторник. В аэропорту его встретил пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши.
Это первый визит российского министра иностранных дел в Пакистан с 2012 года.
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