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Пенсионер отбился от вооруженного угонщика и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Пенсионер в американском городе Атланта, штат Джорджия, помешал вооруженному угонщику похитить его автомобиль. На видео произошедшего обратило внимание издание Unilad.
Полиция Атланты опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как высокий худой подросток слоняется без дела, в то время как 82-летний мужчина подъезжает на автомобиле к автозаправочной станции. Юноша подходит к мужчине, и они разговаривают в течение какого-то времени. После этого грабитель достает пистолет и требует, чтобы ему отдали ключи от автомобиля.
Несмотря на почтенный возраст, пенсионер мгновенно набрасывается на угонщика и валит его на землю. Хотя подростку удается вырваться и сесть в машину, он не смог завести автомобиль и в конце концов сбежал с места происшествия.
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