Пенсионер отбился от вооруженного угонщика и попал на видео

Полиция Атланты опубликовала видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как высокий худой подросток слоняется без дела, в то время как 82-летний мужчина подъезжает на автомобиле к автозаправочной станции. Юноша подходит к мужчине, и они разговаривают в течение какого-то времени. После этого грабитель достает пистолет и требует, чтобы ему отдали ключи от автомобиля.