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«Растаявший» балкон в жилом доме в Омске показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В квартире многодетной семьи из города Омска обвалился балкон. По словам владелицы жилья, перекрытие фактически «растаяло». Об этом сообщает NGS55.RU.
Инцидент произошел в жилом доме на улице 6-я Линия. Владелица одной из квартир сняла на видео, как она открывает балконную дверь и видит перед собой только металлические перила. Бетонная плита, служившая полом балкона, упала вниз на снег.
«Сидели на кухне, услышали грохот, напугались. Вышли проверять, откуда звук. У нас растаял балкон, ребят. Его просто больше нет, он там, внизу. Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас — балкон», — пояснила россиянка.
Из-за обрушения никто не пострадал.
Видео,Общество,Происшествия,Омск,
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