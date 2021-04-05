«Растаявший» балкон в жилом доме в Омске показали на видео

В квартире многодетной семьи из города Омска обвалился балкон. По словам владелицы жилья, перекрытие фактически «растаяло». Об этом сообщает NGS55.RU.
Инцидент произошел в жилом доме на улице 6-я Линия. Владелица одной из квартир сняла на видео, как она открывает балконную дверь и видит перед собой только металлические перила. Бетонная плита, служившая полом балкона, упала вниз на снег.
«Сидели на кухне, услышали грохот, напугались. Вышли проверять, откуда звук. У нас растаял балкон, ребят. Его просто больше нет, он там, внизу. Пришла весна. У кого-то тает снег, а у нас — балкон», — пояснила россиянка.