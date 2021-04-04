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Жители Кызыла сняли разгром собственного автомобиля на видео

Юрий Столбов
28 минут назад
В Сети появилось видео, на котором молодые люди крушат топором и лопатой собственную машину, чтобы ее не погрузили на эвакуатор.
Инспекторы ДПС остановили на дороге машину без номерного знака. Оказалось, что за рулем был 18-летний молодой человек, у которого не было ни прав, ни регистрационных документов.
Видео,Общество,ГИБДД,Кызыл,
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