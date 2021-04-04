Рыбак поймал четырехметровую акулу-людоеда и попал на видео

Рыбак из новозеландского региона Бей-оф-Пленти поймал четырехметровую акулу. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

Вечером в понедельник, 29 марта, Джош Лонерган (Josh Lonergan) отправился на рыбалку, чтобы отметить свой день рождения, и заметил четырехметровую акулу. Хищница преследовала косяк рыб в трех метрах от лодки новозеландца.

Мужчина забросил удочку. Неожиданно большая белая акула, также известная как акула-людоед, жадно набросилась на наживку. Лонерган почувствовал мощный рывок. «Сначала я не понял, была ли это узкозубая акула или большая белая акула. Я быстро начал наматывать леску», — сказал он.