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Перевозку мумий фараонов в центре Каира сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Египте прошла церемония перевозки мумий 22 фараонов, сообщает РИА Новости. Движение кортежа с забальзамированными телами древних правителей страны попало на видео.
Мумии вывезли из здания Египетского национального музея в 20:00 по каирскому времени (21:00 по Москве) и доставили в недавно построенный в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации. Кортеж преодолел пять километров. Процессию из саркофагов возглавляют всадники-стражники, наряженные в одежды древних египтян. Среди перевезенных по центру Каира мумий — тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий, в частности, Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и царицы Хатшепсут.
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