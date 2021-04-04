Перевозку мумий фараонов в центре Каира сняли на видео

Мумии вывезли из здания Египетского национального музея в 20:00 по каирскому времени (21:00 по Москве) и доставили в недавно построенный в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации. Кортеж преодолел пять километров. Процессию из саркофагов возглавляют всадники-стражники, наряженные в одежды древних египтян. Среди перевезенных по центру Каира мумий — тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий, в частности, Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I и царицы Хатшепсут.