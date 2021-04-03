Котенок отбился от стаи агрессивных собак и попал на видео

Котенок отбился от стаи напавших на него собак в одном из дворов в Пермском крае
. Видео появилось в соцсетях.
На опубликованных кадрах заметно, что сначала кот спрятался от одной из собак под машиной.
Когда агрессивных животных поблизости стало слишком много, он решил сменить место, но по пути попал в самую кучу собак. Сбежав от них, котенок запрыгнул на лавочку и стал отчаянно отбиваться.
В это время можно заметить, как со стороны дома на собак падает какой-то предмет – видимо, местный житель решил помочь маленькому храбрецу. Через несколько секунд все собаки убежали, оставив кота в покое.