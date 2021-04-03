Котенок отбился от стаи агрессивных собак и попал на видео

Котенок отбился от стаи напавших на него собак в одном из дворов в Пермском крае . Видео появилось в соцсетях.

На опубликованных кадрах заметно, что сначала кот спрятался от одной из собак под машиной.

Когда агрессивных животных поблизости стало слишком много, он решил сменить место, но по пути попал в самую кучу собак. Сбежав от них, котенок запрыгнул на лавочку и стал отчаянно отбиваться.