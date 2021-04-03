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Появилось видео взрыва в пригороде Лиона

Юрий Столбов
9 минут назад
Во Франции в пригороде Лиона прогремел мощный взрыв в строящемся здании. Он разрушил целый этаж. На крыше дома взорвался баллон с пропаном. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Четверо рабочих, которые в то время находились на нижних этажах здания, не пострадали.
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