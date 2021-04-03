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Посетитель кафе на Якиманке избил бармена рукояткой ножа и попал на видео

Юрий Столбов
13 минут назад
Правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве в кафе в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.
Стало известно, что в заведении на улице Большой Якиманке мужчина с ножом в руках набросился на сотрудников кафе. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали приезжего.
Уточняется, что злоумышленник зашел в заведение и в грубой форме начал требовать от продавца кофе. Бармен сделал ему замечание, в ответ на которое подозреваемый вступил с ним в конфликт и, используя в качестве оружия рукоятку ножа, причинил ему телесные повреждения.
В результате потерпевший получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа и ссадины лица. Против мужчины возбудили уголовное дело, а приезжего арестовали.
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