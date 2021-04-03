Посетитель кафе на Якиманке избил бармена рукояткой ножа и попал на видео

Правоохранители задержали подозреваемого в хулиганстве в кафе в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Стало известно, что в заведении на улице Большой Якиманке мужчина с ножом в руках набросился на сотрудников кафе. Полицейские оперативно прибыли на место и задержали приезжего.

Уточняется, что злоумышленник зашел в заведение и в грубой форме начал требовать от продавца кофе. Бармен сделал ему замечание, в ответ на которое подозреваемый вступил с ним в конфликт и, используя в качестве оружия рукоятку ножа, причинил ему телесные повреждения.