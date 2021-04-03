Опасные маневры турецких катеров на границе сняли на видео

Опасные маневры турецких катеров на границе с Грецией сняли на видео. Кадры опубликовали РИА Новости.
Греческие власти сообщили, что у острова Лесбос заметили серию инцидентов с турецкой береговой охраной. Это произошло после того, как турецкие катера вошли в воды Греции и начали «опасно маневрировать».
Другим инцидентом Афины считают незаконную попытку проникновения: лодка с иностранцами якобы пыталась войти в греческие воды в сопровождении турецкой береговой охраны. Пока Анкара не прокомментировала произошедшее.