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Опасные маневры турецких катеров на границе сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Опасные маневры турецких катеров на границе с Грецией сняли на видео. Кадры опубликовали РИА Новости.
Греческие власти сообщили, что у острова Лесбос заметили серию инцидентов с турецкой береговой охраной. Это произошло после того, как турецкие катера вошли в воды Греции и начали «опасно маневрировать».
Другим инцидентом Афины считают незаконную попытку проникновения: лодка с иностранцами якобы пыталась войти в греческие воды в сопровождении турецкой береговой охраны. Пока Анкара не прокомментировала произошедшее.
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