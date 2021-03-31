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Медведь в коттедже искупался в джакузи и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Медведь залез в джакузи на террасе дома в американском штате Теннесси. Хозяин дома разместил ролик с участием хищника в Facebook.
Американец заснял медведя, который сначала прошелся по балконному ограждению и спустился на террасу. Он наполовину залез в джакузи, а затем полностью погрузился в ванну.
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