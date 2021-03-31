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Олений хоровод под Мурманском сняли на видео

Юрий Столбов
41 минуту назад
В Мурманской области фотографу удалось заснять олений хоровод. На кадрах сотни животных синхронно идут по кругу. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
В самом центре стоят самки с детенышами, а молодые и сильные самцы кружат вокруг них, защищая тем самым от хищников.
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