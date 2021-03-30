В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Опубликовано видео пожара в доме мытищинского стрелка

Юрий Столбов
42 минуты назад
Дом мытищинского стрелка загорелся после обстрела из гранатомета. Дом Барданова горит, боеприпасы взрываются. Видео опубликовал портал Mash в своем Telegram-канале.
Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в доме взрываются боеприпасы. Силовики пришли в особняк Владимира Барданова, чтобы проверить подозрения в нелегальном хранении оружия.
Ранее сообщалось, что хозяин поджег лестницу на второй этаж, чтобы спецназовцам было сложнее до него добраться.
Пока неизвестно, находится ли подозреваемый в горящем доме.
Ранее силовики пытались взять дом штурмом с использованием стрелкового вооружения. Во время одной из попыток был ранен спецназовец.
Видео,Пожары,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители