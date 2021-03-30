Опубликовано видео пожара в доме мытищинского стрелка

Дом мытищинского стрелка загорелся после обстрела из гранатомета. Дом Барданова горит, боеприпасы взрываются. Видео опубликовал портал Mash в своем Telegram-канале.

Как сообщает телеграм-канал «Подъем», в доме взрываются боеприпасы. Силовики пришли в особняк Владимира Барданова, чтобы проверить подозрения в нелегальном хранении оружия.

Ранее сообщалось, что хозяин поджег лестницу на второй этаж, чтобы спецназовцам было сложнее до него добраться.

Пока неизвестно, находится ли подозреваемый в горящем доме.