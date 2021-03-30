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Полет Ту-160 и МиГ-31 над Арктикой показали на видео

Юрий Столбов
2 часа назад
Минобороны РФ опубликовало видео полета пары стратегических ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями.
Самолеты провели в воздухе более восьми часов, их сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации ВМФ России.
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