Опубликовано видео нападения сикхов с мечами на полицию

Сотни индийцев, в основном сикхов, многие из которых были вооружены мечами, напали на полицию из-за попыток помешать религиозному шествию в городе Махараштра. Видео того, как толпа прорывается через заграждение и преследует полицейских, опубликовал информационный портал NDTV.