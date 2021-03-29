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Двух велосипедистов  на отколовшейся льдине на Москве-реке показали на видео

Юрий Столбов
40 минут назад
Двух велосипедистов сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке. Видео разместил Telegram-канал Mash.
Молодых людей занесло на 100 метров от берега. После недолгих уговоров со стороны спасателей они решились погрузиться на спасательное судно.
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