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Станцевавшую у Вечного огня девушку в Воронежской области показали на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В Воронежской области девушка станцевала у Вечного огня.Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
До сих пор неясно, передали ли уже эту запись следователям или полиции. Вполне возможно, что за свой поступок танцующей девушке придется ответить.
Видео,Происшествия,Москва24,Воронежская Область,
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